Бросивший детей в «Шереметьево» хабаровчанин попытался разжалобить суд

Хабаровск, 27 февраля. Жителя Хабаровского края, бросившего детей в аэропорту «Шереметьево» в Москве, оставили под стражей до 13 апреля.

Суд в Хабаровске рассмотрел апелляцию защиты. Виктор Гаврилов попытался разжалобить судью обещанием снять квартиру и устроиться на работу, чтобы полностью взять детей под опеку.

«Никаких проблем со мной не было. Я непьющий, у меня много профессий, я хочу заботиться о своих детях», — сказал Гаврилов на суде, его слова передает телеканал «360».

В отношении хабаровчанина было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности, истязании и краже. По словам адвоката, потерпевшая не представила доказательств, что Гаврилову нужно находиться под стражей.

По поводу обвинений о краже правозащитник пояснил, что Гаврилову деньги перевели. Он добавил, что знакомая сделала это по собственному желанию, и речи о краже быть не может.

Ранее бабушка мальчиков, оставленных Гавриловым в Москве, заявила об угрозах. Он написала заявление в полицию в Хабаровском крае.

По словам женщины, отец мальчиков пообещал устроить «проблемы», если она заберет детей к себе. Пенсионерка добавила, что Гаврилов против контактов мальчиков с родственниками по материнской линии.