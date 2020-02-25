Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области

Хабаровск, 25 февраля. Сход 18 вагонов с углем произошел на дальневосточной железной дороге в Амурской области. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Чрезвычайное происшествие случилось утром 25 февраля. Вагоны грузового поезда, перевозившего уголь, сошли с рельсов на перегоне Тоннельный — Кундур — Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара —Известковая.

По имеющейся информации в результате аварии никто не пострадал. Нарушен габарит обоих путей, в связи с чем может произойти задержка пассажирских поездов №7, №8 и №99, говорится в сообщении РЖД.

Ранее сообщалось, что семь полувагонов с углем сошли с рельсов вечером 12 февраля на одном из перегонов в Амурской области, передает телеканал «360».