Пассажирка без прав устроила ДТП в Хабаровске, угнав автомобиль такси

Хабаровск, 24 февраля. Молодая девушка без водительских прав угнала машину такси и попала в аварию в Хабаровске, сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратился таксист и заявил об угоне автомобиля. Он подвез девушку до кафе, но у клиентки при себе не было денег.

Пассажирка попросила водителя подождать, пока она возьмет деньги у знакомого. Мужчина прождал девушку некоторое время, а потом пошел ее искать.

Воспользовавшись отсутствием водителя, подозреваемая скрылась на такси, передает телеканал «360». Позднее правоохранители задержали 24-летнюю похитительницу.

Ранее она уже привлекалась по уголовному делу об угоне авто. Возбуждено уголовное дело о грабеже, хабаровчанке грозит до семи лет лишения свободы, пишет издание «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что Ленобласти вооруженные ножом пассажиры пригрозили таксисту и угнали его машину.

Еще один инцидент произошел в Москве с автомобилем каршеринга. Клиент угнал машину и устроил ДТП.