Утонувший автомобиль с телом рыбака нашли в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 февраля. Провалившийся неделю назад в полынью автомобиль с рыбаками нашли на дне Амура. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По имеющейся информации, три машины с рыбаками направлялись в сторону Хабаровска. Рыбаки решили пересечь реку Амур с помощью несанкционированной переправы, которая находится около села Воронежское-3. Patriot, в котором ехали два человека, провалился в полынью. Автомобиль, который шел вторым, тоже стал уходить под воду, но водитель успел покинуть салон и выбраться на сушу. Третья машина развернулась и поехала к берегу.

«Обследовав автомобиль, специалисты обнаружили тело одного из мужчин. При помощи специального оборудования его удалось поднять на поверхность. Поиски второго человека продолжаются», — говорится в сообщении.

Спасатели уже обследовали 27,6 тысячи квадратных метров дна реки.