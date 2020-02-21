Двух членов ОПГ задержали с уловом краснокнижной рыбы в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 февраля. Правоохранители задержали в Комсомольске-на-Амуре двух членов преступной группы с богатым уловом краснокнижной рыбы. Злоумышленники наладили сбыт редкой осетровой рыбы калуги. Об этом сообщил глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК РФ Игорь Широбоков.

Калуга занесена в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. Закон запрещает ловить ее в коммерческих целях. По имеющейся информации, общий ущерб от действий злоумышленников составил 27 миллионов рублей.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной преступной группой».

«Следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре двух участников ОПГ, у которых изъято более 300 туш калуги», — сказал Широбоков.

Кроме того, следствию удалось полностью раскрыть преступную схему, по которой рыба вылавливалась и поставлялась на реализацию.

По версии правоохранителей, незаконный промысел был налажен одним из жителей Комсомольска-на-Амуре в 2017 году. Браконьеры ловили калугу в Николаевском районе Хабаровского края, везли в Комсомольск, а оттуда переправляли в Москву.

Правоохранители проводят оперативную работу по задержанию остальных участников преступного сообщества.