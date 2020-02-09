Правоохранители ведут проверку по факту двух нападений на женщин в Хабаровске

Хабаровск, 9 февраля. Правоохранители проведут расследование по факту двух нападений на женщин, которые были госпитализированы с ножевыми ранениями в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Стражи правопорядка будут искать взаимосвязь между двумя преступлениями. Пользователи Сети уже несколько дней распространяют информацию о том, что в Южном микрорайоне города систематически совершаются нападения на женщин. Отмечается, что правоохранителям известно лишь о двух таких случаях, которые произошли 5 и 8 февраля. В обоих нападениях женщины получили серьезные травмы и были госпитализированы.

«Зафиксированы два случая причинения тяжкого вреда здоровью женщинам, которые в результате нападения неизвестного получили ножевые ранения. Оба происшествия зафиксированы в Южном микрорайоне», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы составили фоторобот подозреваемого.