Пьяная хабаровчанка забила собутыльника кочергой, а после задушила

Хабаровск, 9 февраля. В Хабаровске местная жительница предстанет перед судом за жестокое убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным следствия, преступление произошло еще в мае прошлого года в Индустриальном районе города.

41-летняя местная жительница и ее приятель распивали алкогольные напитки в подвале жилого дома. Собутыльники повздорили, хабаровчанка схватила кочергу и нанесла множественные удары своему оппоненту. После чего взяла шнур и задушила мужчину. Безжизненное тело она оставила в подвале.

Вскоре труп нашли правоохранители, а преступницу задержали. Стражи правопорядка передали материалы дела в суд.

Ранее ФАН сообщал, что жителя Казани приговорили к 11 годам в колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого. Убийца расчленил тело, сложил его части в пакеты и закопал на городском пляже.