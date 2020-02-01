Бросивший детей в «Шереметьево» отец угрожает их бабушке

Хабаровск, 1 февраля. Бабушка детей, которых бросили в аэропорту «Шереметьево», обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны отца мальчиков. Об этом сообщил источник в силовых структурах Хабаровского края.

Сейчас ребята находятся в Хабаровске. Компетентные органы оформили на бабушку временную опеку над детьми. Выяснилось, что в ее адрес поступили угрозы от отца детей. По словам бабушки, мужчина позвонил ей по телефону и сказал, что вернется в Комсомольск-на-Амуре и не даст им жизни, если она заберет ребят.

«У них очень напряженные отношения, и он категорически против передачи детей бабушке и дедушке по линии матери», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, что мужчина, который прилетел из Хабаровска в Москву, бросил двух сыновей в аэропорту и отправился в Ростов-на-Дону. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Правоохранительные органы возбудили в отношении отца ребят несколько уголовных дел. Готовность забрать детей выразила мама, у которой есть новая семья. До этого мальчики жили с отцом.