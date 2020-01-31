Энергетики призывают жителей Хабаровска остерегаться продавцов псевдооборудования

Хабаровск, 31 января. Мошенники выдают себя за работников известных энергетических компаний и продают оборудование неизвестного назначения в Хабаровске. Об этом сообщили в Хабаровских электрических сетях.

Продавцы ходят по квартирам и представляются специалистами энергопредприятия. Они предлагают местным жителям покупать приборы, которые помогут защитить бытовую технику от скачков напряжения.

«Убеждают граждан, в основном пожилых людей, приобрести у них всего за 14-28 тысяч рублей чудо-прибор, который в действительности оказывается обычным вольтметром», — сообщила помощник директора по безопасности Хабаровских электрических сетей Лариса Циба.

Отмечается, что мошенники могут иметь при себе поддельные удостоверения, передает Deita.ru.

«Мы призываем наших граждан быть бдительными. Работники филиала не занимаются распространением и реализацией какого бы то ни было энергетического оборудования среди жителей края», — пояснила Лариса Циба.

Ранее сообщалось, что в России изменился порядок поверки счетчиков. Теперь специалисты вносят все показания о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Это поможет не стать жертвой мошенников. Кроме того, это позволит бороться с недобросовестными организациями, которые выдают фиктивные свидетельства о поверке, передает РИАМО.