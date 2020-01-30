СК РФ завел дело на отца, бросившего детей в «Шереметьево»

Москва, 30 января. Житель Комсомольска-на-Амуре, бросивший детей в «Шереметьево», регулярно истязал свою семью, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Сотрудники СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления «истязание». По данным следствия, мужчина бил свою супругу и сыновей.

Ранее на нерадивого отца завели уголовное дело из-за оставления детей в опасности. Напомним, что в минувшее воскресенье он бросил мальчиков шести и девяти лет в московском аэропорту.

В записке мужчина попросил отправить детей в приют, потому что у него нет денег кормить сыновей. Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова приняла решение, что мальчиков передадут под опеку бабушки.

Известно, что мать мальчиков не живет с ними и не общается. Она пожаловалась, что бывший супруг ее избивал.