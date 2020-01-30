Наблюдение за студентами и рабочими из КНР организовали в Хабаровске из-за коронавируса

Хабаровск, 30 января. Наблюдение за учащимися и рабочими из Китая организовано в Хабаровском крае. Об этом рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Как уточнил руководитель на совещании в правительстве региона, меры предприняты для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«В вузах учатся 864 китайских студента, 659 выехали на родину и пока находятся там​​​. Ведется работа с руководством вузов о приостановлении возврата таких студентов до 1 марта», — подчеркнул Минаев.

Утром Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных превысило 7700 человек. По данным ведомства, первый случай заражения зафиксирован в Тибете. За последние сутки власти Китая получили информацию о более чем 1700 новых случаев заболевания. 38 человек погибли от осложнений после заражения вирусом. Из больниц выписано 124 выздоровевших человека.

Напомним, в четверг Пекин сообщил, что выявил зараженных коронавирусом во всех регионах Китая. Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К главным симптомам инфекции относят повышенную температуру, озноб и сухой кашель. По мнению медиков, новый китайский вирус может появиться на территории РФ в середине предстоящего месяца. Риск его выявления оценивается как высокий.