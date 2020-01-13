Десять школ эвакуировано в Хабаровске из-за угрозы взрыва

Хабаровск, 13 января. Сегодня утром в Хабаровске не менее десятка школ было эвакуировано из-за сообщений об угрозе взрыва. В настоящее время экстренные службы проверяют здания на предмет взрывных устройств.

«В образовательные учреждения города Владивостока, а точнее в школы 45 и 62, поступили анонимные письма на электронную почту о минировании здания. На месте работают МЧС и полиция, дети и педагоги эвакуированы», — пишет Deita.ru отмечая, что директора школ уже сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На месте работают кинологи с собаками.

В настоящее время школьников разместили в соседних учреждениях, поскольку температура воздуха на улице минус 22 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на управление образование Хабаровска.

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило в спортивный комплекс Арена «Ерофей». Неизвестные злоумышленники заявили о двух пороховых зарядах, которые якобы заложен в данном здании и двух школах города. При этом номера учебных заведений названы не были, поэтому было принято решение эвакуировать все.

Аналогичные заявления поступали в вузы. Администрация уже разослала предупреждения в детские сады, чтобы персонал был готов к эвакуации детей.

Ранее замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев дал рекомендации родителям по поведению в период волны ложных минирований и эвакуации, пишет «Газета.ru». Он призвал не поддаваться панике, несмотря на напряжение, которое вызывают случаи эвакуации учебных заведений.