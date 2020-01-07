Оставленный на балконе ребенок замерз насмерть в Хабаровском крае

Хабаровск, 7 января. Минздрав Хабаровского края сообщил о гибели маленького ребенка, оставленного родителями на балконе в Николаевске-на-Амуре.

По данным ведомства, погибшему ребенку было всего семь месяцев.

«В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок, оставленный родителями на балконе», — говорится в сообщении.

Министерство призвало родителей внимательнее следить за детьми, особенно в дни зимних праздников. По статистике, в этот период число случаев травматизма у детей вырастает примерно на четверть.

Как пишет RT, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика. Правоохранительные органы уточняют, что на теле ребенка не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.