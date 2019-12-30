В Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Хабаровск, 30 декабря. Администрация Хабаровска сообщила о поступивших в понедельник звонках об угрозе взрыва в 26 детсадах и мэрии города.

«Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Воспитанников детсадов, рассказали в мэрии, выводят оперативно. Детей размещают в соседних школах, оповещая о ситуации родителей.

Температура воздуха в Хабаровске утром 30 декабря составляет около 20 градусов мороза.

Также эвакуация проходит в шести детских садах и двух почтовых отделениях в Комсомольске-на-Амуре. В Благовещенске проводится эвакуация детей в семи дошкольных образовательных учреждениях. Правоохранители уже проверили некоторые из них, сообщения об угрозе взрыва не получили подтверждения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти Москвы дали советы родителям по поведению при ложном минировании. Рекомендуется не поддаваться панике, поскольку именно напряжение является целью тех, кто организует телефонные атаки.