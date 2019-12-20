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В Благовещенске разыскивают автомобилиста, сбившего троих детей на пешеходном переходе

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В Благовещенске разыскивают автомобилиста, сбившего троих детей на пешеходном переходе

Благовещенск, 20 декабря. Автомобиль сбил троих детей в Благовещенске, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Отмечается, что травмы при происшествии получили двое детей.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел на регулируемом перекрестке Кольцевой улицы и улицы 50 лет Октября. Неустановленный автомобиль — предположительно, такси, хэтчбек желтого цвета, — при повороте направо на зеленый сигнал светофора совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. В отделе ГИБДД добавили, что дети 2007 года рождения переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«Автомобиль с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего или самого водителя.

Источник: ТАСС
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