Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Обыски прошли в правительстве Хабаровского края

42
0 Оставить комментарий

Обыски прошли в правительстве Хабаровского края

Хабаровск, 19 ноября. Сотрудники полиции провели следственные действия в правительстве Хабаровского края, никто не задержан. Об этом рассказала во вторник журналистам пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

«Они (сотрудники правоохранительных органов. — Прим. ФАН) запросили ряд документов, получили их и ушли. Никого не задерживали», — заявила она.

Ранее представитель хабаровского предприятия «Амурсталь», собственником и стратегическим инвестором которого является компания «Торэкс-Хабаровск» (ГК «Торэкс), сообщил, что на заводе прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Источник в полиции региона, не назвав причины обыска, ранее заявил РИА Новости, что следственные действия прошли по всей группе фирм «Торэкс».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров