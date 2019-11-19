Обыски прошли в правительстве Хабаровского края

Хабаровск, 19 ноября. Сотрудники полиции провели следственные действия в правительстве Хабаровского края, никто не задержан. Об этом рассказала во вторник журналистам пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

«Они (сотрудники правоохранительных органов. — Прим. ФАН) запросили ряд документов, получили их и ушли. Никого не задерживали», — заявила она.

Ранее представитель хабаровского предприятия «Амурсталь», собственником и стратегическим инвестором которого является компания «Торэкс-Хабаровск» (ГК «Торэкс), сообщил, что на заводе прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Источник в полиции региона, не назвав причины обыска, ранее заявил РИА Новости, что следственные действия прошли по всей группе фирм «Торэкс».