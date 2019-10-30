Хабаровск, 30 октября. Хабаровский школьник Бахтиер Усмонов, который спас своего товарища, упавшего в колодец с кипятком, будет награжден в Москве в рамках проекта «Дети-герои». Об этом рассказали в Восточном округе войск национальной гвардии.

Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец. Отмечается, что в 2019 году Федеральная служба войск национальной гвардии РФ совместно с Советом Федерации проводит VI всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои». В рамках этого проекта наградят детей, совершивших героические и мужественные поступки.

В число 20 человек, кого ждет награда, вошли трое детей из Дальневосточного федерального округа. Из Хабаровского края наградят 10-летнего Бахтиера Усмонова. В мае 2019 года он совершил по-настоящему мужественный поступок — спас жизнь своему другу, провалившемуся в незакрытый коллектор, доверху наполненный горячей водой.

Во время инцидента Бахтиер вместе с другими детьми играл на улице недалеко от своих домов. Один из детей наступил на доску, которой был прикрыт коллектор. Она треснула и он провалился в люк. Усмонов сразу подбежал к другу, взял его за руки и стал тащить наверх. Несмотря на то, что пострадавший получил 40% ожогов тела, он вскоре поправился и пошел в школу.

Ранее водитель спас заблудившегося в тайге ребенка на Дальнем Востоке. Мальчик вместе с отцом поехали на реку, чтобы разведать место для будущей рыбалки, однако лед оказался некрепким, и снегоход провалился в воду. Мужчина успел крикнуть сыну, чтобы тот вернулся в магазин, где работала его мать, прежде чем утонул.

Мальчик начал идти обратно, используя следы от снегохода как ориентир, однако быстро заплутал в тайге. Преодолев три километра в темноте на тридцатиградусном морозе, он в конечном итоге смог выйти на трассу, где его подобрал проезжающий мимо водитель.