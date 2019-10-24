Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

Хабаровск, 24 октября. Трехмесячный младенец скончался на борту самолета во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Инцидент произошел еще 9 октября, однако его причины до сих пор не установлены. Мать погибшего младенца возлагает ответственность на врачей.

Младенец родился недоношенным, а при рождении он потерял много крови из-за порвавшейся пуповины. Вес новорожденного составил всего 980 грамм, более того, врачи диагностировали у него врожденный порок сердца. Чтобы провести операцию, врачи направили мать с младенцем в сосудистый центр Хабаровска. Туда она и летела во время рейса 9 октября.

«В самолёте было жарко, душно. Перед снижением запищал датчик на ножке у Дениса — случился первый сердечный приступ. Врач принял меры, и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород», — приводит слова матери новостное агентство «Кам 24».

Она рассказала, что ей оставалось лишь наблюдать, как ее сыну оказывали помощь. Стюардессы принесли аптечку и баллон с кислородом, однако он не подошел маске ребенка. За двадцать минут до посадки врачи диагностировали смерть младенца. Его мать уверена ,что в ней виноваты врачи, которые не сумели обеспечить ему должные условия транспортировки.

Министерство здравоохранение края уже приступило к расследованию причин трагедии. Как заявил руководитель ведомства, Елена Сорокина, по итогам служебной проверки будут приняты все необходимые решения и процессуальные меры.