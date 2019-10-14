Хабаровск, 14 октября. Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс. Об этом сообщили в воздушной гавани. Отмечается, что в понедельник борт авиакомпании Nordwind из Москвы приземлился в Хабаровске в 12.30 (в это время в Москве было 05.30). Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс.

Как уточнили в пресс-службе, это первый регулярный рейс, который будет обслужен в новом терминале. Начался поэтапный переход рейсов из старого аэропорта Хабаровска в новый. Как пишет ТАСС, строительство нового терминала стартовало в марте 2018 года. Площадь составляет 27,7 тысяч квадратных метров.

В сентябре президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту «Хабаровск».

«Хочу поблагодарить всех участников этого проекта. Проект не маленький для Хабаровского края. Насколько я помню, пропускная способность — 3 млн пассажиров, это очень значимая цифра», — отметил он.

Новый объект оснащен лифтами, эсклаторами и телетрапами.

Ранее Путин сообщил, что за шесть лет российские власти намерены привести в соответствие с международными нормами 60 аэропортов. Об этом глава государства сказал в конце августа, во время осмотра нового аэропорта «Гагарин» в Саратове.

Как отметил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, терминал «Гагарина» рассчитан на пассажиропоток в миллион человек за год. По его словам, инвестор готов ввести вторую очередь, что позволит увеличить показатель до 1,5 миллиона человек.