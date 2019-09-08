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Россия

В Хабаровском крае спасатели помогают проголосовать избирателям из подтопленных районов

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В Хабаровском крае спасатели помогают проголосовать избирателям из подтопленных районов

Хабаровск, 8 сентября. Жителям подтопленных муниципалитетов в Хабаровском крае проголосовать на выборах помогают сотрудники МЧС.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление спасательного ведомства, такая ситуация наблюдается в Хабаровском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах, а также в Комсомольском городском округе.

«Спасатели помогают людям перебраться через затопленные улицы — где на высокопроходимой технике, где на лодках», — уточнил представитель регионального МЧС.

Как напоминает «Газета.ru», в Хабаровском крае с конца июля сохраняется сложная гидрологическая ситуация — в зоне паводка находятся 80 населенных пунктов, в 52 поселениях подтоплен 231 жилой дом.

Добавим, что жители региона в Единый день голосования выбирают депутата Государственной думы, членов регионального парламента, а также депутатов в ряде муниципалитетов.

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Источник: ТАСС
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