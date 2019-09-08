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Около 1,9 тысячи человек проголосовали досрочно в Хабаровском крае

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Около 1,9 тысячи человек проголосовали досрочно в Хабаровском крае

Хабаровск, 8 сентября. Около 1,9 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах депутатов в Хабаровском крае, сообщает краевой избирком.

Избирателям Хабаровского края в единый день голосования предстоит выбрать депутата Государственной думы и депутатов Законодательной думы края.

«В Хабаровском крае досрочно проголосовал 1951 человек на выборах в Законодательную думу и на выборах депутата Государственной думы», — рассказали ТАСС в региональном избиркоме.

В списке избирателей края около миллиона человек. Досрочное голосование проходило с 19 августа по 7 сентября. Для того, чтобы добраться до 500 избирателей, пришлось использовать вертолеты.

В единый день голосования в регионе открылось 782 избирательных участка. В списке кандидатов по выборам депутата Госдумы — 10 человек. Ранее представляющий регион в нижней палате парламента член ЛДПР Сергей Фургал сложил свои полномочия после победы на выборах губернатора края.

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Источник: ТАСС
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