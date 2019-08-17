Вылетевший в Николаевск двухмоторный самолет Л-410 экстренно сел в Хабаровске

Хабаровск, 17 августа. Двухмоторный пассажирский самолет «Хабаровских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в 04.00, вылетевший в Николаевск самолет через час после взлета вернулся в аэропорт Хабаровска. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

По предварительной информации, пострадавших нет. Самолет Л-410 разработан в Чехословакии в 60-х годах, его эксплуатируют на неподготовленных аэродромах.

Ранее сообщалось, что 15 августа в Подмосковье прямо на кукурузном поле совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний». По предварительной информации, в двигатель попали птицы.