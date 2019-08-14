Медведь утащил покойника с кладбища в Хабаровском крае

Хабаровск, 14 августа. Медведь смог разрыть могилу в Хабаровском крае и вытащить покойника. Как сообщает представитель местного УМВД, дикий зверь забрал тело умершего с собой.

В Комсомольске-на-Амуре пропал покойник с кладбища. На месте происшествия обнаружены медвежьи следы. Полиция предполагает, что медведь разрыл могилу умершего и утащил его с собой в лес.

Как сообщает РИА Новости, дежурная часть приняла сообщение об исчезновении покойника с местного кладбища. Следственно-оперативная группа зафиксировала, что место захоронения было разрыто в микрорайоне Старт и рядом с могилой находились следы от лап медведя. Охотовед и кинолог внимательно исследовали кладбище и нашли виновника происшествия.

Отметим, что полиция продолжает поиски тело умершего и выясняет все обстоятельства этого необычного происшествия. Медведя, как сообщило УМВД, застрелили в связи с наличием разрешения на ликвидацию зверя.