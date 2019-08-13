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Медведь задрал грибника в Хабаровском крае

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Медведь задрал грибника в Хабаровском крае

Хабаровск, 13 августа. Отправившегося за грибами жителя поселка Сулук Верхнебуреинского района задрал медведь.

Как сообщает АиФ, трагический случай произошел за пределами населенного пункта, мужчина сообщил супруге, что отправится в лес за грибами, однако далеко в чащу углубляться не будет.

Тело местного жителя обнаружили работники дорожной службы, рядом находился медведь-убийца, который вел себя очень агрессивно. Прибывший на место происшествия охотник застрелил хищника, передает «Ридус».

Как сообщает RT, по словам представителей местной администрации, в последнее время участились случаи обращений от жителей поселков района и работников железной дороги о встрече с медведями.

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