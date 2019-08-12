Хабаровск, 12 августа. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска, превысивший неблагоприятную отметку на 100 сантиметров, в ближайшие двое суток может вырасти. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что уровень реки Амур у Хабаровска может вырасти еще на 20 сантиметров. По словам специалистов, рост уровня воды на реке Амур у города Хабаровска ожидается в ближайшие два дня. При этом в целом, кроме Амура, в реках Хабаровского края отмечается преимущественно спад уровней воды.

Кроме того, неблагоприятная ситуация складывается в реке Бикин, где зарегистрированы подъемы до 28 сантиметров за сутки, и реке Уссури, где зарегистрированы подъемы до 32 сантиметров за сутки.

Несколько десятков дач на островах под Хабаровском оказались затоплены в результате подъема уровня воды в реке Амур, который к утру 5 августа достиг отметки более четырех метров. Ранее стало известно, что уровень реки у Хабаровска достиг 630 сантиметров. В министерстве чрезвычайных ситуаций предупреждали дачников о необходимости спасти урожай заблаговременно.

В результате бедствия десятки дач оказались под водой. Сообщалось, что в течение ближайших 48 часов ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 сантиметров. В Амурской области было предложено ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба на фоне не прекращающихся паводков в регионе.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.

В Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта. Погибшим числится 21 человек, число пострадавших от паводка в Иркутской области достигло 340 человек.

Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

Работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

Мутко призвал ускорить ликвидацию последствий паводка в Тулуне — начиная выплатами и заканчивая восстановлением инфраструктуры. Ранее заместитель председателя правительства прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Он уточнил, что задача властей — поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, также предстоит определить судьбу каждого домостроения. Мутко подчеркнул, что дальше нужно запустить работу по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры.