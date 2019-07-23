Комбустиологи и реаниматологи направлены к месту пожара в хабаровском лагере

Москва, 23 июля. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направила группу детских врачей в лагерь в Хабаровском крае. По данным пресс-службы Минздрава, в сгоревший детский лагерь в Хабаровском крае направлены реаниматологи и специалисты по тяжелым ожогам.

«По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на место пожара в детском лагере в поселке Холдали Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматолог», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о пожаре в палаточном детском лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. По данным СК РФ, в результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, еще трое детей были доставлены в реанимацию с сильными ожогами.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В данный момент на месте ЧП работает следственная группа, устанавливающая причины случившегося.

В момент пожара на территории лагеря находилось 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. Эвакуированных временно разместили в домиках, расположенных на территории лагеря. Как пишет «Газета.ру», для детей, получивших травмы, подготовили вертолет для эвакуации в другие медицинские учреждения.

Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия. Одна из девушек сняла пожар на мобильный телефон, еще не осознавая масштабов трагедии.