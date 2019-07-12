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Несколько торговых центров эвакуировали в Хабаровске

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Несколько торговых центров эвакуировали в Хабаровске

Хабаровск, 12 июля. В Хабаровске эвакуировали несколько торговых центров с гипермаркетами «Самбери». Похожая ситуация с этими гипермаркетами произошла и во Владивостоке и в Комсомольске-на-Амуре. В полицию поступили звонки с информацией о том, что в «Самбери» заложено взрывное устройство. Но в каком именно — не уточнялось.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра. В последнее время участились случаи ложного сообщения о минировании мест массового скопления людей. Ни в одном случае угроза не подтвердилась. 

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