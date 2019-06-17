Ударившей ученика хабаровской учительнице назначили 200 часов обязательных работ

Хабаровск, 17 июня. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов к 200 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре по Хабаровскому краю.

В ноябре 2018 года учитель с 24-летним стажем в коридоре школы ударила второклассника, который мешал вести урок. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Около 300 родителей написали письмо в защиту педагога. Пострадавший мальчик позднее ударил другую учительницу стулом, его перевели на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской школе учительница заставила учеников написать нецензурное слово. Директор школы объявил педагогу выговор.