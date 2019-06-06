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Автомобиль с людьми рухнул в карьер с водой в Хабаровском крае

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Автомобиль с людьми рухнул в карьер с водой в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 июня. Автомобиль, в котором предположительно находились два человека, упал в карьер с водой. Об этом сообщил в четверг главк МЧС по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на территории садового товарищества «Третьи сады ЗЛК» в Комсомольске-на-Амуре. По словам очевидцев, из автомобиля сумел выбраться один человек, его отправили на осмотр в больницу.

Предположительно, в машине мог находиться еще один человек, отметили в ведомстве. Спасатели и сотрудники полиции осмотрели берега водоема. К поискам пропавшего решено привлечь водолазов.

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Автор: Виктор Мальцев
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