Автомобиль с людьми рухнул в карьер с водой в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 июня. Автомобиль, в котором предположительно находились два человека, упал в карьер с водой. Об этом сообщил в четверг главк МЧС по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на территории садового товарищества «Третьи сады ЗЛК» в Комсомольске-на-Амуре. По словам очевидцев, из автомобиля сумел выбраться один человек, его отправили на осмотр в больницу.

Предположительно, в машине мог находиться еще один человек, отметили в ведомстве. Спасатели и сотрудники полиции осмотрели берега водоема. К поискам пропавшего решено привлечь водолазов.