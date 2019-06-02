Бабушка и трое внуков погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Хабаровск, 2 июня. Бабушка и три ее внука погибли в результате пожара в частном доме в Хабаровском крае. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла на территории дачного садового некоммерческого товарищества «Дальневосточник» в селе Смирновка. В момент возгорания в постройке находились семь человек. Спастись смогли мужчина, женщина и десятилетняя девочка. Все трое получили ожоги.

Четыре человека в пожаре погибли.

«Бабушке и трем ее внукам семи, трех и почти двух лет спастись не удалось», — уточнили в управлении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сгоревший дом находился на расстоянии более 20 километров до ближайшей пожарной части.