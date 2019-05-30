Синоптики предупредили о вероятности снега в Хабаровском крае

Хабаровск, 30 мая. По прогнозам синоптиков в Хабаровском крае в четверг может выпасть снег.

Непогода, по данным регионального спасательного ведомства, может разыграться на побережье Охотского моря, местами ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег.

Сила ветра может достигать значений 14 метров в секунду, на улице будет достаточно прохладно: в дневные часы воздух будет прогреваться до +14 градусов, предстоящей ночью ожидается не больше +9 градусов.

В южных, центральных и северных районах края синоптики также прогнозируют небольшие дожди, передает Deita.ru.