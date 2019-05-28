Ребенок провалился в коллектор с горячей водой в Хабаровске

Хабаровск, 28 мая. Семилетний мальчик в Хабаровске провалился в незакрытый крышкой коллектор с горячей водой.

Как сообщает региональное СУ СК России, после случившегося несовершеннолетний был доставлен в одну из городских больниц, где мальчику оказали квалифицированную медпомощь.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, коллектор принадлежит одной из УК, сообщает «Газета.ru».