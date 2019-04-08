Полицейский в Хабаровске вытащил человека из горящего автомобиля

Хабаровск, 8 апреля. Полицейский в Хабаровске спас пассажира иномарки, которая врезалась в столб и загорелась. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, лейтенант Вячеслав Размашкин, управляя автомобилем, увидел, как иномарка, двигавшаяся в попутном направлении, съехала на обочину, врезалась в столб, а затем загорелась. Сотрудник полиции сообщил о происшествии экстренным службам, а сам подъехал к транспортному средству.

Осмотрев автомобиль, он увидел пассажира, который просил о помощи. Полицейский разбил лобовое стекло, проник в машину и помог спастись пострадавшему. Как пишет РИА Новости, прибывшие на место медики госпитализировали раненого.

Ранее сообщилось, что в Петербурге полицейский спас жизнь девушке и оказался в больнице. Жители Петербурга сообщили в дежурную часть полиции о криках и шумах в парадной. Выяснилось, что в этот вечер в подъезде дома находилась девушка в неадекватном состоянии. 29-летняя Елизавета И. угрожало падение в лестничный пролет, однако благодаря действиям полицейских несчастья удалось избежать. В момент спасения она стала биться в конвульсиях и ногами ударила старшего лейтенанта в коленную чашечку. В результате Виталию С. потребовалась госпитализация в медико-санитарную часть МВД.