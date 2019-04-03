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Грузовой поезд врезался в трактор на переезде в Хабаровском крае

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Грузовой поезд врезался в трактор на переезде в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 апреля. Трактор выехал на железнодорожный переезд в Хабаровском крае, где в него врезался поезд. Об этом говорится в сообщении Дальневосточной железной дороги.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал. Как уточнили в пресс-службе, водитель трактора допустил грубое нарушение правил дорожного движения на железнодорожном переезде станции Литовко ДВЖД. Около 02.45 по московскому времени 3 апреля водитель трактора «Беларус» без государственных номеров выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах светофора. Он столкнулся с грузовым поездом.

В результате ДТП никто не пострадал, схода вагонов с рельсов не зафиксировано. Задержки поездов из-за происшествия нет.

Ранее пассажирский поезд врезался в грузовик в Орловской области. Грузовик КамАЗ выехал на переезд в Мценском районе и заглох. Водитель оперативно покинул кабину перед приближающимся поездом. 

Грузовой поезд врезался в трактор на переезде в Хабаровском крае

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба Дальневосточной железной дороги
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