Сильный пожар произошел в детском лагере под Хабаровском

Хабаровск, 3 апреля. На территории детского оздоровительного лагеря «Океан» в Хабаровском крае загорелись два деревянных корпуса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, возгорание удалось локализовать.

«Происходит возгорание двух деревянных корпусов на общей площади 600 квадратных метров в детском оздоровительном лагере «Океан», расположенном в селе Воронежское-1», ― приводит агентство слова представителя пресс-службы МЧС.

Отмечается, что людей в момент возгорания на территории лагеря не было, так как учреждение в зимний период закрыто. Там находился только сторож, который не пострадал.

В МЧС добавили, что в тушении пожара участвуют 32 человека и 8 единиц техники. Сотрудники спасательного ведомства уже выясняют причины возгорания.

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