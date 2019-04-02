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Четыре человека стали жертвами пожара в Хабаровском крае

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Четыре человека стали жертвами пожара в Хабаровском крае

Хабаровск, 2 апреля. Четыре человека погибли в крупном пожаре в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что пожар произошел в пятиэтажном жилом кирпичном доме по проспекту Победы. Сообщение на пульт дежурного поступило в 05​​​.15 местного времени вторника (в Москве в это время было 22.15 понедельника).

Прибывшие на место пожарные увидели, что горят домашние вещи в одной из квартир на третьем этаже. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Без признаков жизни нашли трех мужчин. Пострадавшая в огне женщина была передана бригаде скорой помощи, но спасти ее не удалось.

Причины пожара устанавливаются. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственного управления Следственного комитета России проведут проверку.

Четыре человека стали жертвами пожара в Хабаровском крае

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
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