Появилось видео с места взрыва гранаты в Хабаровске

Хабаровск, 27 декабря. Территоррию торговой базы в Хабаровске, где произошел взрыв, предположительно, гранаты, оцепили. Всех посетителей эвакуировали, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и ФСБ. Неизвестный в маске ворвался в офисное здание в Хабаровске. С монтировкой и ножом злоумышленник напал на женщину-менеджера, однако за нее заступились коллеги, которые находились в офисе.

После этого преступник взорвал гранату. В больницу Хабаровска госпитализировали три человека, нападавший скончался на месте.