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Появилось видео с места взрыва гранаты в Хабаровске

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Появилось видео с места взрыва гранаты в Хабаровске

Хабаровск, 27 декабря. Территоррию торговой базы в Хабаровске, где произошел взрыв, предположительно, гранаты, оцепили. Всех посетителей эвакуировали, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и ФСБ. Неизвестный в маске ворвался в офисное здание в Хабаровске. С монтировкой и ножом злоумышленник напал на женщину-менеджера, однако за нее заступились коллеги, которые находились в офисе.

После этого преступник взорвал гранату. В больницу Хабаровска госпитализировали три человека, нападавший скончался на месте.

Автор: Ирина Селезнева
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