Установлены личности пострадавших при взрыве гранаты в Хабаровске

Хабаровск, 27 декабря. Три человека, пострадавших при взрыве гранаты на торговой базе, доставлены в больницы Хабаровска, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В 1-ю краевую больницу в тяжелом состоянии доставили Алексея Т., 1976 года рождения. Он находится в реанимации, мужчина получил серьезные травмы ног. Во 2-ю краевую больницу с осколочными ранениями были доставлены Оксана И., 1972 года рождения и Анатолий М., 1977 года рождения.

Сотрудники полиции и ФСБ изъяли мобильный телефон у взорвавшего гранату. Сим-карта зарегистрирована на имя Ивана И., 1975 года рождения, уроженца Приморского края.

Следственный комитет по Хабаровскому краю завел уголовное дело по факту гибели человека после взрыва, произошедшего в магазине строительных материалов.