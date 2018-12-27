Недовольный клиент взорвал гранату на строительной базе в Хабаровске

Хабаровск, 27 декабря. Неизвестный мужчина взорвал боевую гранату на строительной базе в Хабаровске. В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали, сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

Мужчина зашел в компанию «Навигатор», которая находится по адресу ул. Зеленой, 3в. Он поругался с менеджером компании, которая занимается доставкой стройматериалов, избил его, сообщил Федеральному агентству новостей источник в полиции.

«Достал гранату и бросил. Сам погиб на месте, еще три человека получили ранения», — добавил собеседник.

Отмечается, что пожара в здании не было. Предварительная версия произошедшего — недовольный клиент, добавил собеседник.