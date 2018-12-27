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Мать и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае: ФАН публикует фото с места ЧП

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Мать и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае: ФАН публикует фото с места ЧП

Хабаровск, 27 декабря. Мать и трое ее детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Хабаровском крае, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в четверг, 27 декабря, в поселке Октябрьский Ванинского района загорелась квартира в доме на улице Космонавтов.

Жертвами огня стали Анастасия Б. 1993 года рождения, Никита Б. 2015 года рождения, София Б. 2017 года рождения, а также Милана Б. 2018 года рождения.

Мать и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае: ФАН публикует фото с места ЧП

По предварительным данным, пожар произошел из-за камина-обогревателя. Очевидцы прислали в редакцию ФАН фотографии изнутри сгоревшей квартиры.

Ранее мать и двое детей погибли при пожаре в бане в Брянской области. В деревне Бохоричи Почепского района загорелся жилой дом. При пожаре погибли женщина 21 года и двое ее детей дошкольного возраста. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.

Мать и трое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае: ФАН публикует фото с места ЧП

Автор: Алия Садыкова
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