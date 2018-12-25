Эксперт прокомментировал данные о термической аномалии в Хабаровском крае

Хабаровск, 25 декабря. Аномалия в Хабаровском крае мошла произойти из-за суточных колебаний температуры. Об этом RT заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» изучили съемки со спутника с места схода грунта в русло реки Бурея в Хабаровском крае и пришли к выводу, что произошла термическая аномалия.

«Если говорят о возможном термическом воздействии, сомневаюсь, что оно могло быть быстрым спусковым крючком, поскольку термические процессы все же достаточно медленные. Но суточные колебания температуры, если они очень большие, могут сказаться, потому что материал горных пород расширяется при нагревании, при увеличении температуры», — заметил Шебалин.

По его мнению, на участке имеет место быть «самопроизвольный оползень», а процесс ускорило термическое воздействие, то есть перепады температур являются «не причиной, а просто спусковым крючком».