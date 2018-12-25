Выжившего в 30-градусный мороз в тайге под Хабаровском мальчика не показали врачам

Хабаровск, 25 декабря. Трехлетний мальчик из села Кенай Хабаровского края, который в мороз прошел три километра после того, как его отец провалился в полынью на снегоходе, к врачам не обращался. Об этом рассказал представитель фельдшерско-акушерского пункта села.

Накануне стало известно о маленьком мальчике, который смог выбраться в 30-градусный мороз один из тайги. Отец забрал сына из детского сада и поехал с ним к реке, он высадил сына у берега, а сам хотел развернуться на льду, но «Буран» провалился. Позже мальчик рассказал, что отец пытался выбраться и крикнул сыну, чтобы тот шел в магазин (мать мальчика работает продавцом). По следам снегохода мальчик дошел до дороги, но затем свернул в противоположную от села сторону. Его обнаружил местный житель, который возвращался с лесозаготовительного предприятия. В общей сложности мальчик прошел около трех километров. В ту ночь было около минус 35 градусов.

Как пишет РИА Новости, фельдшер рассказала, что ребенок сейчас находится дома. К медикам семья мальчика не обращалась.