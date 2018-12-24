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Губернатор Хабаровского края рассказал, какие темы поднимет на встрече с Путиным

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Губернатор Хабаровского края рассказал, какие темы поднимет на встрече с Путиным

Хабаровск, 24 декабря. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудит с ним развитие региона, расскажет о проблемах субъекта и попросит федеральной помощи.

О намерении встретиться с губернатором Хабаровского края президент России рассказал во время большой пресс-конференции на минувшей неделе.

Как уточнил Фургал журналистам, список тем на встрече с лидером России будет зависеть от времени и формата диалога. Губернатор сообщил, что намерен доложить Путину, как видит развитие края в дальнейшем, какие меры будут предприняты в регионе для улучшения позиций Хабаровского края. Кроме того, он пообещал поднять на встрече с главой государства проблемы субъекта, а также попросить федерального финансирования для их решения.

Фургал подчеркнул, что будет говорить об актуальных вопросах по существу, «не приукрашивая и не драматизируя» ситуацию.

Губернатор Хабаровского края рассказал, какие темы поднимет на встрече с Путиным

Автор: Алия Садыкова
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