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Трехлетний ребенок выбрался из тайги в 30-градусный мороз в Хабаровском крае

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Трехлетний ребенок выбрался из тайги в 30-градусный мороз в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 декабря. Трехлетний мальчик выжил, оказавшись после гибели отца в одиночестве в тайге в Хабаровском крае. Как рассказали в администрации села Кенай Комсомольского района, ребенок сумел спастись в морозную ночь на таежной дороге. Он оказался один в нескольких километрах от небольшого населенного пункта.

Как пишет ТАСС, местный житель отправился с сыном на реку, забрав его из детского сада. Он хотел разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в трех километрах от поселения мужчина высадил сына на берегу, а сам выехал на лед. Снегоход провалился, мужчина выбраться не смог.

При этом он успел сказать сыну, чтобы тот возвращался домой. Мальчик шел по следам снегохода к дороге. Маленькие следы позже нашли жители села.

Как уточнили местные жители, температура в ночь исчезновения ребенка опустилась до минус 30-35 градусов. Ребенка подобрал мужчина, который возвращался с лесозаготовительного предприятия.

Трехлетний ребенок выбрался из тайги в 30-градусный мороз в Хабаровском крае

Автор: Алия Садыкова
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