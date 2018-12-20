Хабаровская пенсионерка нашла на улице 250 тыс. рублей и отнесла в полицию

Хабаровск, 20 декабря. Несколько тысяч китайских юаней и 250 тысяч рублей нашла на улице 71-летняя пенсионерка из Хабаровска. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Хабаровскому краю. Отмечается, что женщина отнесла деньги в полицию.

Пенсионерка сообщила стражам порядка, что шла в магазин и по дороге наступила на прозрачный сверток. Развернув его, она обнаружила большую сумму денег.

Как пишет «Свободная пресса», женщина решила вернуть средства владельцу и направилась в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что пакет обронил 33-летний местный житель. Он уточнил, что сильно торопился в банк и не заметил исчезновения свертка. Деньги вернули владельцу.