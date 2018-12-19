Чиновникам Хабаровского края сократили доплаты к пенсиям

Хабаровск, 19 декабря. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении более чем в два раза доплат к пенсиям главы региона, членов правительства и депутатов думы края. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что Фургал подписал постановление, которое регулирует выплаты надбавок к пенсиям губернатора, членов правительства Хабаровского края, руководителя Законодательного собрания региона, а также всех краевых депутатов.

При этом глава субъекта подчеркнул, что это приводит в порядок нормативную базу, так как постановление, которое действовало ранее, он считает неправомерным.

Фургал напомнил, что высокие доплаты чиновникам были устранены. Средства, сэкономленные на доплатах, пойдут на выполнение социальных обязательств правительства края.

Документ вступит в силу 1 января 2019 года.