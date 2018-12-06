В Хабаровске произошел крупный пожар на территории металлобазы

Хабаровск, 6 декабря. Крупный пожар на территории металлобазы тушат пожарные столицы Хабаровского края. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре на расположенной на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске металлобазе поступила в 6.07 по местному времени (23.07 5 декабря по Москве). Загорелся складированный мусор, под угрозой оказался расположенный рядом склад с древесиной.

Тушение пожара затрудняли захламленность территории, отсутствие наружных источников пожарного водоснабжения и безводность района. Тем не менее, к 10.26 (3.26 по московскому времени) открытое горение было ликвидировано. В настоящее время пожарные проливают место возгорания.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.