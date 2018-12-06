Треть российских предпринимателей не знает о господдержке — Минэкономразвития

Хабаровск, 6 декабря. Директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова заявила, что примерно 70% предпринимателей в РФ ничего не знают о действующих в стране мерах поддержки бизнеса.

Соответствующее заявление Арсланова сделала в ходе проходящей в Хабаровске VI Всероссийской конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ».

«Порядка 70% наших предпринимателей не знают о том, на что они могут претендовать — это субсидии и гранты, льготные кредиты, также льготная аттестация, сертификация», — рассказала директор департамента.

Арсланова также сообщила о национальном проекте по развитию предпринимательства, в рамках которого будут реализованы программы по повышению производительности труда развитию экспорта и вовлечению в предпринимательскую деятельность жителей России, которые хотели бы попробовать себя в бизнесе.

«Выявление таких талантливых людей будет реализовано в рамках проекта по популяризации. Это большой комплекс тренингов, программ, образовательных программ, направленных на то, чтобы люди попробовали открыть свой бизнес», — подчеркнула представитель Минэкономразвития.

Отметим, в конференции, которая проходит в Хабаровске 6-7 декабря принимают участие представители 69 регионов России, а также предприниматели из Японии, Китая, Германии и США.