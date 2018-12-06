Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Хабаровском крае тушат крупный пожар в коровнике

61
0 Оставить комментарий

В Хабаровском крае тушат крупный пожар в коровнике

Хабаровск, 6 декабря. В Хабаровском крае тушат крупный пожар в фермерском хозяйстве, возгорание удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Пожар начался в частном фермерском хозяйстве в Ванинском районе Хабаровского края. Информация о возгорания поступила в 1.30 по местному времени (18.30 по Москве), сообщает ГУ МЧС России по региону. Горит деревянное здание коровника.

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1500 квадратных метров, пожарные приступили к разбору и проливке деревянной конструкции.

Сотрудники хозяйства сообщили, что в помещении коровника находилось 45 коров и 100 свиней. О пострадавших и погибших людях не сообщается. Причины пожара предстоит установить сотрудникам Государственного пожарного надзора МЧС России.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.