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Житель Хабаровска лишился уха во время ограбления

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Житель Хабаровска лишился уха во время ограбления

Хабаровск, 6 декабря. Сотрудники скорой помощи Хабаровска нашли в одном из частных домов мужчину с отрезанным ухом. Пострадавший был срочно доставлен в больницу, а полиция – уведомлена о произошедшем.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, в гости к потерпевшему приходили два его сводных брата, один из которых регулярно употреблял алкоголь как с потерпевшим владельцем дома, так и со случайными знакомыми.

В какой-то момент он обнаружил пропажу денег и банковских карт. Он связался со своим братом и вместе они, обвинив в произошедшем хозяина дома, решили самостоятельно вернуть пропавшие деньги. Они избили потерпевшего, а затем отрезали ему ухо.

В отношении нападавших возбуждены уголовные дела. Расследование уже завершено, сейчас они ждут суда под стражей.

Автор: Антон Зарубин
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